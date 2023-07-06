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Uçakta hostese taciz! 3 yolcu gözaltına alındı

Uçakta hostese taciz! 3 yolcu gözaltına alındı
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Tel Aviv-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında görevli bir kabin memuru 3 İsrail uyruklu yolcunun gizlice videosunu çekerek taciz ettiğini öne sürdü. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçaktaki 3 yolcu gözaltına alındı.

Kurban Bayramının ilk gününde iddialara göre Pegasus Havayolları Tel Aviv-İstanbul seferinde meydana gelen olayda, Uçak, yolcu alımının tamamlanmasının ardından İsrail Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçağın havalandıktan bir süre sonra 3 İsrailli yolcu uçuşta görevli kabin memurunu cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Kabin memuru bu sırada cep telefonu kamerası ile kaydedildiğini fark edince uyarıda bulundu. Bunun üzerine yolcularla tartışmaya başlayan kabin memurlarının şikayeti üzerine uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmasının ardından polis ekipleri çağırıldı.  Polis ekipleri taciz iddiaları üzerine 3 İsrailli yolcuyu gözaltına alırken cep telefonlarına el konuldu. Mahkemeye sevk edilen 3 yolcu serbest bırakılmasının ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. 

DHA

Etiketler tel aviv istanbul israil taciz
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