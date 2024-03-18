Uğur Dündar’dan İmamoğlu ve Kurum'a tarihi çağrı

Yerel seçimlere sadece 13 gün kalmışken, gazeteci yazar Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iki adayı Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum'u canlı yayına davet etti.

Yerel seçimlere 13 gün kalırken gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında. Duayen yazarımız Uğur Dündar da demokrasi adına önemli bir adım atarak İstanbul’da en güçlü iki adayı aynı anda programa çıkarmak için harekete geçti. Dündar, CHP’li aday Ekrem İmamoğlu ile SÖZCÜ TV’de bir program yapacağını duyurdu. Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Murat Kurum’u da aynı programda ağırlamak için teklifte bulundu. Uğur Dündar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yakında İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile SÖZCÜ TV’de bir söyleşi yapacağım. Aynı öneriyi haftalar önce Cumhur İttifakı’nın adayı Sayın Murat Kurum’a da yaptım. Ayrıca her ikisinin yer alacağı bir tartışma programını SÖZCÜ TV’de yönetmeye talip olduğumu söyledim. Haber bekliyorum, takdir kendisinin...”