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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Yarın Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Yarın Türkiye'ye geliyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, resmi bir ziyaret için yarın Türkiye'ye gelecek.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi.

 Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşüleceği ifade edildi.

Etiketler Zelenski ukrayna türkiye
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