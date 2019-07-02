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  3. 02 Temmuz 2019 12:10

Ulaştırma Bakanlığı'ndan İBB'ye indirim yanıtı !

Ulaşım e Alt yapı Bakanlığı, İBB'nin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle meydana gelen trafik çilesini azaltmak için İBB'nin FSM ve Avrasya Tüneli'nde indirim yapma önerisine yanıt verdi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan İBB'ye indirim yanıtı !
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki (FSM) çalışma nedeniyle oluşan ulaşım çilesine çözüm olarak “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretleri düşürülsün” önerisine yeşil ışık yakmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki (FSM) çalışma nedeniyle oluşan ulaşım çilesine çözüm olarak “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretleri düşürülsün” önerisine yeşil ışık yakmadı.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma Bakanlığı’ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki çalışma nedeniyle oluşan ulaşım çilesine çözüm olarak “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretleri indirilsin” talebinde bulunacaklarını açıklaması üzerine gözler Bakanlığa çevrildi. Bakanlık ise, “İndirim gündemimizde yok” dedi.

Kaynaklar, en kötü senaryo dikkate alınarak bir tarih belirlendiğini belirterek, “En geç, 17 Ağustos’a kadar devam edecek. Elbette, daha erken bir tarihte de tamamlanma olasılığı var” diye konuştu.

Habertürk

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