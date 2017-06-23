Böyle hayvan gördünüz mü ? Mezarlıkta bulundu
Böyle hayvan gördünüz mü ? Mezarlıkta bulundu
Çok konuşulmuştu... Tazminat ödemeleri yapıldı
Çok konuşulmuştu... Tazminat ödemeleri yapıldı
Cezaevindeki Enis Berberoğlu'na bir gün izin
Cezaevindeki Enis Berberoğlu'na bir gün izin
Hala Bayram tatili planınızı yapmayanlara harika öneriler
Hala Bayram tatili planınızı yapmayanlara harika öneriler
Milyonlarca çalışanın yeni zamlı maaşları belli oldu
Milyonlarca çalışanın yeni zamlı maaşları belli oldu
İşte Miroslav Stoch'un yeni takımı !
İşte Miroslav Stoch'un yeni takımı !
Müjdeli haber geldi: Vergi alınmayacak !
Müjdeli haber geldi: Vergi alınmayacak !
İzmir'de yine korkutan deprem; 5.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldılar
İzmir'de yine korkutan deprem; 5.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldılar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Haziran 2017 12:37

Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 70 bine ulaştı

Ramazan Bayramı için ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 70 bine ulaştı.

Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 70 bine ulaştı
A+ A-

Valiliğin kararıyla Suriyelilerin geçen haftadan bu yana ülkelerine geçişleri devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Sabah saatlerinde geçiş işlemlerini yaptırıp ülkelerine geçiyor. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği sınırda sıcaktan bunalıp bayılanlara sağlık görevlileri tarafından müdahale ediliyor. Sıcak havaya rağmen sınır kapısında yoğunluk oluşturan ve zaman zaman izdihama yol açan Suriyeliler'den yaşlı, hamile ve hastaların geçişlerine öncelik tanınıyor. Suriyelilerin, Ramazan Bayramı'nda ülkelerine gidişleri için tanınan sürenin son gününde önceki günlere göre yoğunluk yaşanmadı. Suriyelilerin sınır hattındaki yoğunluk nedeniyle temizlik görevlileri tarafından da temizlik yapıldı. Görevliler, yaklaşık 2 kamyon çöpü toplayıp atık tesisine götürdü.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlem yaptırarak Suriye'ye geçenlerin sayısının ise 70 bine ulaştığı belirtildi. Bayramı 14 Temmuz'a kadar ülkelerinde geçirecek Suriyeliler'in yeniden Türkiye’ye dönebilecekleri ifade edildi.

DHA

ramazan bayramı , suriye , bayram