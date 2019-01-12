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  3. 12 Ocak 2019 16:11

Uludağ'da 4 km'lik araç kuyruğu

Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'a akın edenler araçlarıyla kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Uludağ'da 4 km'lik araç kuyruğu
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Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın edenler, Milli Parklar gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yağan kar nedeni ile uygulama yapan jandarma ekipleri, kış lastiği ve zinciri olmayan araçları geri çevirdi.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a hafta sonu tatili nedeniyle akın eden günübirlikçiler, Milli Parklar gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Milli Parklar girişindeki 2 gişenin açık olması ve görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Uludağ’a doğru yaklaşık 4 kilometre kuyruk oluştu.

Cumartesi gününün tadını çıkarmak isteyen vatandaşların tatili de çileye dönüştü. Karayollarına bağlı kar küreme araçları kapanan yolları açmak için çalışırken, jandarma ekipleri Milli Parklar girişinde yaptıkları kontrollerde kış lastiği ve zinciri olamayan araçları geri çevirdi.

Ayrıca Jandarma Özel Harekat yoğun güvenlik önlemi aldı. Kış lastiği ve zinciri olmayan vatandaşlar gişelerden Bursa’ya geri döndü. Uludağ'da kar kalınlığı 151 santime ulaşırken, hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 13, en yüksek sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul’dan Uludağ’a tatil yapmak için gelen ve yolda trafiğe takılan Cihan Yurtsever, “İstanbul’dan Uludağ’a kayak yapmak için geldik. Yolculuk güzeldi, ama şu anda yaklaşık 1 saattir bekliyoruz. Trafik akmıyor. Güzel bir kış turizmi yapılan bölgede bu kadar sıkıntı yaşamak bizleri üzüyor. 1.5 saatte İstanbul’dan Bursa’ya geldik, fakat 1.5 saattir Bursa’dan Uludağ’a çıkamadık” diye konuştu.

DHA

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