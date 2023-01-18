Ümit Özdağ resti çekti: ''Tümünüzün canı cehenneme!''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden hilafet çağrısı yapan Hizb-ut Tahrir adlı gruba tepki gösterdi. Özdağ, “Tümünüzün canı cehenneme. Türk düşmanları, vatansızlar.” dedi.

Hizb-ut Tahrir adlı bir grup İstanbul, Ankara ve Adana’da düzenledikleri konferanslarla hilafet çağrısında bulundu. Konferanslarda “İslam’ın kanunlarını yok sayıp batıdan medeni kanun getirdiler.” ifadeleriyle Medeni Kanun hedef gösterildi.

Sosyal medya hesabından grubun konferans konuşmalarından kesitler paylaşarak tepki gösteren Zafer Partisi lideri Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

Tümünüzün canı cehenneme. Türk düşmanları, vatansızlar. Zafer Partisi Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni size ve bölücülere karşı Sakarya kıyılarında savaşan Türk ordusu kararlılığı ile santim santim savunacak. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Atatürk yaşasın Zafer Partisi.

Hizb-ut Tahrir adlı bir grup İstanbul, Ankara ve Adana’da düzenledikleri konferanslarla hilafet çağrısında bulundu. Konferanslarda “İslam’ın kanunlarını yok sayıp batıdan medeni kanun getirdiler.” ifadeleriyle Medeni Kanun hedef gösterildi. Sosyal medya hesabından grubun konferans konuşmalarından kesitler paylaşarak tepki gösteren Zafer Partisi lideri Özdağ, şu ifadeleri kullandı: Tümünüzün canı cehenneme. Türk düşmanları, vatansızlar. Zafer Partisi Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni size ve bölücülere karşı Sakarya kıyılarında savaşan Türk ordusu kararlılığı ile santim santim savunacak. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Atatürk yaşasın Zafer Partisi.