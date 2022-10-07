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Ümit Özdağ'dan Akşener'e Mansur Yavaş ve 6'lı masa teklifi

Ümit Özdağ'dan Akşener'e Mansur Yavaş ve 6'lı masa teklifi

CHP'nin başörtüsü ile ilgili kanun teklifini Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın önüne atılan bir pas olarak değerlendiren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bir çağrıda bulunarak, "Masadan kalkar ve Mansur Yavaş'ı aday gösterirse Zafer Partisi ve adı bende saklı partilerle destekleriz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirip CHP'nin TBMM'ye yasa teklifi verdiği "başörtüsü" düzenlemesini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne atılmış "gollük bir pas" olarak değerlendirmişti.

Dün Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında CHP'nin başörtüsü ile ilgili 3 maddelik kanun teklifini yorumlayan Özdağ, "Başörtüsü gibi kapanmış ve aşılmış bir meseleyi Türkiye'nin gündemine getirip Recep Tayyip Erdoğan'a gollük bir pas vermeyi ancak iyi bir AKP'li yapar." demişti.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu "Kılıçdaroğlu farkında olmadan pas verdi, golü atmamız lazım" açıklamasına dikkat çeken Özdağ, kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kim demiş farkında olmadan pas verdi diye. Topu boş kale önünde Erdoğan’ın ayağına attı.Erdoğan karşısında kazanacak tek aday Mansur Yavaş’tır. Meral Akşener masadan kalkar ve Yavaş’ı aday gösterirse Zafer Partisi ve adı bende şimdilik saklı başka partiler de DESTEKLEYECEK." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler ümit özdağ meral akşener altılı masa başörtüsü mansur yavaş iyi parti zafer partisi
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