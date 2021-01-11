Ümitcan Uygun tutuklandı

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Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyl medyada yer alan Ümitcan Uygun, Ankara'da yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ümitcan Uygun'u dün Başkent'in Etimesgut ilçesinde kaçmaya çalışırken yakalamıştı.
Savcılık sorgusu için adliyeye sevk edilen Uygun, tutuklandı.
Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
Aleyna Çakır 3 Haziran 2020'de hayatını kaybetmiş, genç kızın cansız bedeni erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından bulunmuştu.
Ümitcan Uygun, Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın şüphelisi durumunda.
Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, otopside bulunan DNA örneklerinin şüpheli Ümitcan Uygun’un DNA örnekleri ile karşılaştırılmasına karar vermişti.
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