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Ünlü anketçiden CHP'ye Mansur Yavaş fırçası: ''Mansur Yavaş'ı aday gösteremezsiniz, dürüst olun!''

Ünlü anketçiden CHP'ye Mansur Yavaş fırçası: ''Mansur Yavaş'ı aday gösteremezsiniz, dürüst olun!''
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CHP'de Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme süreci resmen başlarken gözlerin çevrildiği Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan peş peşe gelen açıklamalar sonrasında MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, CHP'deki Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı.

 "Söylenmesi gerekeni birileri söylemeli" diyen Sencar, "Mansur bey CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı yapılamaz" ifadesini kullandı.

X hesabından paylaşım yapan Sencar, "Söylenmesi gerekeni birileri söylemeli. CHP hem kendine hem seçmenine hem kurucu babaları ve tarihine karşı hemde Mansur beye karşı dürüst olmak mecburiyetindedir. Mansur bey CHP’nin CB adayı yapılamaz. Bu kendi kendini inkar anlamı taşır. Bu oyunu daha fazla sürdürmemelidir" ifadelerini kullandı.

Sencar ayrıca, "Belediye başkanlığı stratejik bir tercihtir. Başkanlık ise bir rejim tercihidir" değerlendirmesini yaptı.

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