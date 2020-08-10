Ünlü astrologtan kritik uyarı

Ünlü astrolog Dinçer Güner, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da takipçilerini uyardı. Gökyüzünden Merkür ile Uranüs arasındaki gerilimin günlük yaşamımızı etkileyeceğini belirtti.

4 gün sürecek olan gerilimle ilgili Dinçer Güner'in paylaşımları şöyle;

"Merkür ile Uranüs arasında zorlu bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 4 gün. Günlük rutinimizin dışına çıkabileceğimiz ama bu rutin dışına çıkmakta bizleri biraz gerebilir. Ani ve şok edici haberler alınıp verilebilir.

Gün çok hızlı akmaya bodaklanmak çok kolay olmayabilir, detay ve çok ayrıntı gerektiren işler fazladan sinir bozabilir. Zihnimiz daha çok heyecan ve eğlence arayışı içinde olur. Yanlış anlaşılmalar yüzünden tartışmalar söz konusu olabilir.

Olaylara farklı bir pencereden, bakış açısından ele almak daha kolaylaşır. Bu dönem kurulan sosyal ilişkiler, yeni tanışmalar kısa ömürlü olabilir. Cesur ve iddialı açıklamalardan önce dikkatli düşünmekte fayda var. Spontane, ani kararlar almaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Esnek ve açık fikirli olmak yerinde olacaktır. Elektronik aletlerde ani bozulmalar, daya kayıplar söz konusu olabilir. Zihin her zamankinden çok daha işlek olacağından, uykusuzluk, uykuya dalma sorunları oluşabilir."