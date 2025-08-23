Ünlü deprem uzmanı yeniden harekete geçen fay bloğunu açıkladı

Türkiye'nin ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Ege'nin batısında yer alan ve 56 yılda 6 büyük deprem üreten Uşak Fay Bloğu'nu işaret ederek "tümör gibi büyüyor, çevre iller de tehdit altında" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından merkezüssü Sındırgı olan artçı sarsıntılar aralıksız devam ederken, Türkiye'nin ünlü deprem uzmanlarından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan bir uyarı geldi.

Prof. Dr. Osman Bektaş 56 yılda 6 büyük deprem yaratan "Uşak Fay Bloğu"nu işaret etti ve "tıpkı bir tümör gibi büyüyerek deprem üretmeye devam edecek" dedi.

Prof. Dr. Bektaş, Simav ve Gediz Fay Zonlarının oluşturduğu Uşak Fay Bloğu, bölgenin en yoğun deformasyon alanında yer alıyor.

Özellikle merkezüssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 10 Ağustos'taki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki deprem fırtınasının Uşak Fay Bloğu'nun halen aktif olduğunu gösterdiğini belirten Prof. Dr. Osman Bektaş, bu deformasyonun zamanla çevre illerin depremselliğini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

İşte Prof. Dr. Osman Bektaş'ın Uşak Fay Bloğu için yaptığı o kritik uyarı:

56 YILDA 6 BÜYÜK DEPREM ÜRETEN

UŞAK FAY BLOĞU tıpkı bir tümör gibi depremlerini daha da büyüyecek !

Neden ?

Simav ve Gediz Fay Zonlarının oluşturduğu UŞAK FAY BLOĞU uydu verilerine göre ( gps ) bölgenin en yoğun deformasyon bölgesinde yeralır.

Blok kenarı fayları karşılıklı

stres transferiyle M6-7 depremlerini üretmiştir ( 1969 Alaşehir, 1970 Gediz, 1971 Burdur vb.).

Uşak Fay Bloğu Batı Egenin saat yönü tersi hareketiyle deformasyonunu ve deprem üretimini sürdürmektedir.

Zamanla bu deformasyon çevre illerin depremseliğine neden olacaktır.

