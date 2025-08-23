  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ünlü deprem uzmanı yeniden harekete geçen fay bloğunu açıkladı

Ünlü deprem uzmanı yeniden harekete geçen fay bloğunu açıkladı

Ünlü deprem uzmanı yeniden harekete geçen fay bloğunu açıkladı
Güncelleme:

Türkiye'nin ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Ege'nin batısında yer alan ve 56 yılda 6 büyük deprem üreten Uşak Fay Bloğu'nu işaret ederek "tümör gibi büyüyor, çevre iller de tehdit altında" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından merkezüssü Sındırgı olan artçı sarsıntılar aralıksız devam ederken, Türkiye'nin ünlü deprem uzmanlarından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan bir uyarı geldi.

Prof. Dr. Osman Bektaş 56 yılda 6 büyük deprem yaratan "Uşak Fay Bloğu"nu işaret etti ve "tıpkı bir tümör gibi büyüyerek deprem üretmeye devam edecek" dedi.

Prof. Dr. Bektaş, Simav ve Gediz Fay Zonlarının oluşturduğu Uşak Fay Bloğu, bölgenin en yoğun deformasyon alanında yer alıyor.

Özellikle merkezüssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 10 Ağustos'taki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki deprem fırtınasının Uşak Fay Bloğu'nun halen aktif olduğunu gösterdiğini belirten Prof. Dr. Osman Bektaş, bu deformasyonun zamanla çevre illerin depremselliğini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

İşte Prof. Dr. Osman Bektaş'ın Uşak Fay Bloğu için yaptığı o kritik uyarı:

56 YILDA 6 BÜYÜK DEPREM ÜRETEN

UŞAK FAY BLOĞU tıpkı bir tümör gibi depremlerini daha da büyüyecek !

Neden ?

Simav ve Gediz Fay Zonlarının oluşturduğu UŞAK FAY BLOĞU uydu verilerine göre ( gps ) bölgenin en yoğun deformasyon bölgesinde yeralır.

Blok kenarı fayları karşılıklı

stres transferiyle M6-7 depremlerini üretmiştir ( 1969 Alaşehir, 1970 Gediz, 1971 Burdur vb.).

Uşak Fay Bloğu Batı Egenin saat yönü tersi hareketiyle deformasyonunu ve deprem üretimini sürdürmektedir.

Zamanla bu deformasyon çevre illerin depremseliğine neden olacaktır.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

text-ad
Etiketler Prof. Dr. Osman Bektaş Osman Bektaş deprem uzmanı sındırgı balıkesir uşak fay bloğu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu bir cenneti daha imara açlıyor Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu bir cenneti daha imara açlıyor 2 bin yaşındaki parmağı yüzüklü gizemli bronz kol parçası ilgi odağı oldu 2 bin yaşındaki parmağı yüzüklü gizemli bronz kol parçası ilgi odağı oldu Pastacılar Odası Başkanı, kendi pastanesinde biri kadın 2 kişiyi öldürüp intihar etti! Pastacılar Odası Başkanı, kendi pastanesinde biri kadın 2 kişiyi öldürüp intihar etti! Yolcu otobüsünde akılalmaz ölüm! Dinlenme kabininden yola savruldu Yolcu otobüsünde akılalmaz ölüm! Dinlenme kabininden yola savruldu Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü; CHP'ye demediğini bırakmadı! Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü; CHP'ye demediğini bırakmadı! Ünlü fotoğrafçıdan uzaktan akrabası olan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması Ünlü fotoğrafçıdan uzaktan akrabası olan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması Sahneye UFO ile inen Rapçi Çakal maganda kurşununun hedefi oldu! Sahneye UFO ile inen Rapçi Çakal maganda kurşununun hedefi oldu! Korku saçan yanardağ yeniden faaliyete geçti: Lavlar yüzlerce metreye yükseldi! Korku saçan yanardağ yeniden faaliyete geçti: Lavlar yüzlerce metreye yükseldi! Eli ''nacak''lı motosikletli şehir teröristi kamerada: ''Ya sen öleceksin ya ben!'' Eli ''nacak''lı motosikletli şehir teröristi kamerada: ''Ya sen öleceksin ya ben!'' Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor
Atatürk'ün mirası Savarona'ya muhteşem karşılama Atatürk'ün mirası Savarona'ya muhteşem karşılama Gizemli kadın ölümlerinde sır perdesi aralandı Gizemli kadın ölümlerinde sır perdesi aralandı Gülşen'den taciz iddiaları sonrasında tartışma yaratan ifadeler Gülşen'den taciz iddiaları sonrasında tartışma yaratan ifadeler Kur Korumalı Mevduat Hesabı garabeti tamamen bitti Kur Korumalı Mevduat Hesabı garabeti tamamen bitti Deniz sonrası yaz tatilini kabusa çeviren kaşıntıların nedeni belli oldu! Deniz sonrası yaz tatilini kabusa çeviren kaşıntıların nedeni belli oldu! Konut satışında 5 bin TL'lik kapora dehşeti! Konut satışında 5 bin TL'lik kapora dehşeti! Diyarbakır'da arazi tartışması arazi savaşına dönüştü: Ölü ve yaralılar var! Diyarbakır'da arazi tartışması arazi savaşına dönüştü: Ölü ve yaralılar var! Arzum Onan'ın ünlü iş insanıyla sessiz sedasız evlendiği iddia edildi Arzum Onan'ın ünlü iş insanıyla sessiz sedasız evlendiği iddia edildi Ters kelepçe ile tehdit etmişti... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi Ters kelepçe ile tehdit etmişti... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi