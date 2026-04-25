Ünlü ilahiyatçı 86 yaşında bir kez daha nikah masasına oturdu; çocuklarından açıklama gecikmedi

Televizyon ekranlarındaki dini programlarla tanınan 86 yaşındaki ilahiyatçıNecmettin Nursaçan, eşinin vefatından bir yıl sonra yeniden dünya evine girdi. Sosyal medyada yayılan iddialara Nursaçan’ın evlatlarından jet hızında bir açıklama geldi.

Türkiye'nin yakından tanıdığı ilim insanı Necmettin Nursaçan, geçtiğimiz yıl kaybettiği eşinin ardından 86 yaşında ikinci evliliğini gerçekleştirdi. Bu evlilik haberi sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, Nursaçan'ın çocukları Tahir, Şemsettin ve Mahmut Nursaçan yayınladıkları ortak bildiriyle tartışmalara son noktayı koydu.

Nursaçan ailesi, sosyal medyadaki gerçeği yansıtmayan yorumlardan derin üzüntü duyduklarını belirterek, bu kararın bir "bakım ve huzur" tercihi olduğunu vurguladı. Açıklamada, "86 yaşındaki bir çınarın hayatını daha sağlıklı ve bakımlı geçirebilmesi adına, aile meclisimizde yaptığımız istişareler sonucunda bu adımı atmayı biz uygun gördük" denildi.

Evlatları olarak babalarının her türlü ihtiyacını karşıladıklarını ancak günlük yaşam düzeni ve manevi huzur için bir hayat arkadaşının gerekliliğine inandıklarını belirten Nursaçan kardeşler, şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli Dostlar,

Bugünlerde babamız hakkında sosyal medya mecralarında yer alan ve gerçeği yansıtmayan yorumları derin bir teessürle takip ediyoruz. Özellikle ifade etmek isteriz ki; babamızın yeniden evlilik kararı, onun kendi şahsi tasarrufu değil, 86 yaşındaki bir çınarın, hayatının bu hassas dönemini çok daha huzurlu, sağlıklı ve bakımlı geçirebilmesi adına biz evlatlarının ortak iradesi ve kararıdır. Bizler, evlatları olarak babamızın her türlü ihtiyacını karşılamayı bir vecibe biliyoruz; ancak onun günlük yaşamındaki bakımını, manevi huzurunu ve düzenini en sağlıklı şekilde sağlamak adına, aile meclisimizde yaptığımız istişareler sonucunda bu adımı atmayı uygun gördük.

Bizim için babamızın yalnız kalmaması, en iyi şartlarda bakılması ve huzurlu olması bir 'evlatlık görevidir'. Bu karar, tamamen ailemizin bilgisi ve rızası dahilinde, babamızın refahını amaçlayan insani bir tasarruftur. Allah'ın emrine ve yürürlükteki kanunlara uygun olan bu meşru durum hakkında başkalarının söz söylemesi, ne ahlaki ne de vicdani bir zemine oturmaktadır. Bu döneminde muhterem babamızın huzuru için aldığımız bu kararı dedikoduya ve haksız ithamlara konu etmek; sadece bizleri değil, babamızın yıllarını vakfettiği hizmetleri de incitmektedir.

Bir ömrü millete hizmetle geçmiş, saygın bir ilim insanının mahremiyetine ve biz evlatlarının almış olduğu karara gösterilecek saygı, aslında bu milletin değerlerine gösterilen bir hürmettir. Ailemizin kararı üzerinden yapılan her türlü haksız yorumun, ilahi adalet katında bir hesabı olduğunu hatırlatmak isteriz. Bizler babamızın yanındayız ve onun huzuru için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz"