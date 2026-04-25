Cem Küçük, Erdoğan ve Bahçeli ''seçimler zamanında yapılacak'' dese de erken seçimin tarihini verdi!

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen ve özellikle İBB'ye yönelik soruşturmalar sırasında pek çok operasyonu ve gözaltına alınacak pek çok ismi önceden doğru tahmin eden Cem Küçük bu sefer de her ne kadar hem AK Parti hem de MHP, CHP'nin muhalefetteki diğer partilerin destek verdiği erken seçim çağrılarına reddetse de seçimlerin zamanında yapılmayacağını belirterek erken seçim için tarih verdi.

Türkiye’de "ara seçim" ve "erken seçim" tartışmaları CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrılarıyla gündemdeki yerini korurken, AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ten çarpıcı bir iddia geldi. Küçük, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin planlanan 2028 yılından önce yapılacağını öne sürdü.

Cem Küçük, en kötü ihtimalle 2028 yılının Mart veya Nisan aylarının görüleceğini ancak mevcut siyasi iklimin 2027 sonbaharında bir seçimi işaret ettiğini belirtti.

Küçük, "Seneye sonbaharda seçim olması kuvvetli bir ihtimal gibi görünüyor" diyerek siyasetin vites yükselteceğini savundu.

Erken seçim ihtimaline karşın ana muhalefet partisi CHP'nin stratejik eksiklikleri olduğunu iddia eden Küçük, partinin bir an önce yol haritasını netleştirmesi gerektiğini söyledi. Belediye başkanlarına yönelik yürütülen soruşturmaların süreci etkilediğini vurgulayan yazar; aday belirleme, ittifak yapısı ve ekonomi-tarım gibi genel politikalarda CHP'nin daha net bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Son dönemde yapılan anketlerde AK Parti ve CHP’nin birbirine çok yakın oranlar almasını değerlendiren Cem Küçük, bu durumun iktidar lehine bir avantaj barındırdığını savunarak" Anketler kafa kafaya çıkıyorsa, orada iktidar partisi aslında öndedir. CHP'nin kazanması için farkı açması gerekir. Kafa kafaya girilen bir yarışta Erdoğan aradaki o farkı kapatabilir" dedi.