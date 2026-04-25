Gülistan Doku soruşturmasında düğümü çözen ayrıntı belli oldu

Tunceli’de 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında Başsavcı Ebru Cansu’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Ankara'dan sinyal veren SIM kart tüm süreci baştan başlatmış... İşte soruşturmanın seyrini değiştiren tüm detaylar...

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında, son dönemde gerçekleştirilen 12 tutuklamanın ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu sessizliğini bozdu. Dosyayı devraldıktan sonra 7 klasörden 14 klasöre çıkaran Başsavcı Cansu, soruşturmanın seyrini değiştiren "dijital ayak izlerini" detaylandırdı.

Ankara’daki SIM kart sinyali şüpheliye götürdü

Soruşturmanın en kritik eşiği, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın Ankara’da sinyal (baz) vermesiyle aşıldı. Başsavcı Cansu, bu detayın üzerine gidildiğinde sinyalin bir cihaza takıldığını ancak geçmişteki kullanım zincirinin araştırılmadığını fark ettiklerini belirtti. Titizlikle yürütülen sorgulamalar sonucunda ulaşılan veriler, dosyayı ihraç polis memuru şüpheli Gökhan’a kadar takip etmeyi sağladı.

Hastanede çelişkili belgeler: "Kayıtlar mevcut değildi"

Dönemin hastane başhekiminin tutuklanmasına neden olan sürece de değinen Cansu, Polnet (Polis Bilgi Sistemi) üzerindeki giriş kayıtları ile hastanenin fiziki tedavi evraklarının uyuşmadığını tespit ettiklerini açıkladı. Polnet’te görünen girişlerin hastane arşivinde bulunmaması, "delil karartma" şüphesini güçlendirdi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin incelemesi sürüyor.

Saha aramaları ve dijital inceleme sürüyor

Başsavcı Cansu’nun bizzat katıldığı 40 kilometrelik saha taramalarında, JASAT ekipleri envanterdeki son teknoloji cihazlarla mağara ve sığınak gibi zorlu noktaları inceliyor. Ayrıca tüm şüphelilerin el konulan telefon, bilgisayar ve tabletleri Siber Suçlar uzmanları tarafından mercek altına alınmış durumda.

TRT