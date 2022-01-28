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Ünlü iş adamı Sadettin Saran'ın acı günü

Ünlü iş adamı Sadettin Saran'ın acı günü

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu üyesi Kenan Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğa uğurlandı.

 Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu üyesi Kenan Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti. 87 yaşında hayata gözlerini yuman Özbek Saran için Ankara Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

 Törene oğulları Sadettin Saran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hülya Koçyiğit ve çok sayıda yakın akrabası katıldı. Özbek Saran ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 

Etiketler Sadettin Saran ölüm
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