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Ünlü spor yorumcusundan kötü haber! Korona nedeniyle yoğun bakıma alındı

Ünlü spor yorumcusundan kötü haber! Korona nedeniyle yoğun bakıma alındı

Türkiye spor basınının önemli isimlerinden gazeteci ve yorumcu Levent Tüzemen, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Koronavirüse yakalanan gazeteci ve yorumcu Levent Tüzemen hastalığı ağır geçirmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Aynı zamanda Galatasaray kongre üyesi de olan Tüzemen'in hastalığı ağır geçirdiği ve bu nedenle tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi. Tüzemen'in tedavi süreciyle ilgili henüz net bir bilgi verilmezken, meslektaşları sosyal medya aracılığıyla tecrübeli gazeteciye geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Etiketler yorum korona levent tüzemen
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