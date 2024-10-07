Ürünlerinde domuz eti tespit edilen firmadan skandal savunma: ''Dini hassasiyetimizi herkes bilir''

Ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edilen firmadan şoke eden bir açıklama geldi. Kendilerini savunmaya çalışırken vatan, bayrak sevgisi ve dini hassasiyetleri kullanmaya çalışan firmaya daha çok tepki yağdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz hafta boyunca, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıkladığı listeler yayımladı. Bu işletmelerden biri de, Düzce'de uzun yıllardır pek çok okul, yurt ve fabrikaya toplu yemek hizmeti veren S.lar Catering adlı firmaydı. İşletmeden 13 Ocak 2021 tarihinde alınan numunede domuz eti olduğu tespit edildi. Skandala imza atan firmanın sahibi Murat S.'nin de bir dönem AKP Düzce İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

''SADECE TEK BİR ÖRNEKTE DOMUZ ETİ ÇIKTI''

Türkiye'de infial yaratan olayın ardından S. Catering firması, söz konusu döneme ait belgeleri sunarak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "İlgili tespit döneminde ve tarihlerinde firmamızın aynı menü ile teslim ettiği tüm ürünlerde yapılan test sonuçlarının olumlu ve temiz çıkmasına, dönem menü ürünlerinin tüm bileşenlerinin firmamızca bağımsız test kuruluşlarınca ve tarım bakanlığı test birimlerince ayrı ayrı incelenmesine, raporlanmasına ve olumsuz bir sonuca rastlanılmamasına rağmen sadece bir numuneden alınan tespit ile bu kararın verilmesi haksız ve adil olmayan sonuçlar doğurmaktadır" ifadelerine yer verildi.

MİLLİ VE DİNİ DEĞERLERİ ÖNE SÜRMEYE KALKTILAR

Açıklamanın devamında yer alan "Bizim ne kadar vatanını bayrağını seven, istihdam konusunda hassas, devlete vergisini veren, ailesinin dini dünyevi uhrevi hassasiyetini tüm Düzce halkınca bilindiği kanaatindeyiz" ifadeleri ise sosyal medyada eleştirildi.

Bakanlık raporuyla ortaya konulan veriler doğrultusunda, vatandaşın gıda güvenliği konusunda haklı olarak endişe duymasına rağmen, milli ve dini değerler öne sürülerek savunma yapılmaya çalışılması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

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