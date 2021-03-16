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Uşak'taki bir köy evinde akılalmaz görüntü!

Uşak'ta Çarık köyündeki bir evin, müzikhola çevrildiğini belirleyen ekiplerin yaptığı baskında 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza kesildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarının kapalı olması nedeniyle Çarık köyündeki bir evin, müzikhola çevrildiğini belirledi.

Gündüz ev, gece müzikhol olarak kullanılan adrese baskın yaptı. Evde müzik eşliğinde eğlenen 20 kişi yakalandı.

Ev sahibi hakkında adli soruşturma başlatılırken, eğlenirken yakalanan 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza uygulandı.

Etiketler uşak müzikhol
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