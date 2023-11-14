Uzman isim açıkladı: Kentsel dönüşümde kira desteği artacak mı?

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanırken 3 bin 500 liralık kira desteğinin de artması isteniyor.

Kiralar hızla arttı, kentsel dönüşümde kira desteği düşük kaldı. Kentsel dönüşüm yasası yürürlüğe girdi. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Evi dönüşüme girecek olanlar, kiralık daire bakıyor.

Kiracılara verilen 3.500 liralık destek ise düşük kaldı. Çünkü bir konut değerleme platformunun verilerine göre, İstanbul'da ortalama kira 18 bini aştı.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mustafa Koçak, "Bu rakamın daha da artırılması 10 binin üzerine çıkarılması bekleniyor. Kiranın tamamının karşılanması değil ama yarısına kadarı karşılanması makul olacaktır. Hem inşaat maliyeti hem de kira desteğinin düşük olması kent maliklerini ister istemez kentsel dönüşüme sıcak bakmamasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kira desteği mülk sahiplerine 18 ay boyunca veriliyor. Taşınma parası olarak ise iki aylık kira desteği alınabiliyor. Kira desteği kadar sürenin de uzatılması talep ediliyor.

Kentsel dönüşüm ile birlikte kiralarda artış endişesi de doğdu. İstanbul'da çok acil dönüştürülmesi gereken 300 bin konut olduğunu biliniyor. Kiralık ev stoklarının yeterli olup olmayacağı ise bir soru işareti.

Stok sorununa dikkat çeken Dr. Koçak, "Kentte şu an bile stok yok. Kiralıkların artıyor olmasının en büyük sebeplerinden biri bu. Kentsel dönüşümün olmasıyla bilrlikte bu kiraların artışı da hız kazanacak yine." dedi.