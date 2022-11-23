Uzman isim uyardı: Deprem anında kaçmak çok tehlikeli

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, deprem anında yapılacaklarla ilgili açıklama yaptı.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından deprem sırasında yapılması gerekenler ve öncesinde alınması gereken önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Deprem anında zarar görmemek için öncelikle deprem öncesi hazırlığın önem taşıdığını kaydeden Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Nuri Bingöl, “Deprem anında sarsıntıdan devrilebilecek büyük eşyalar, duvara sabitlenmeli bunun dışında da duvarda çerçeve, raf gibi düştüğünde zarar verebilecek eşyalar mümkünse bulundurulmamalıdır. Bu mümkün değilse de bunların da iyice sabitlendiğinden emin olunmalıdır” dedi.

Bingöl’ün açıklaması şöyle:

"Deprem bilindiği üzere bir panik anıdır. Bu anı, panik yapmadan atlatmak ya da daha az paniğe kapılmak için ise deprem tatbikatları çok önemlidir. Geçenlerde Türkiye çapında yapmış olduğumuz tatbikat gibi, daha birçok denemenin gerek ülke bazında gerek kurum bazında gerekse de aile içinde yapılması deprem anındaki soğukkanlı davranışları sağlayacak ve yapmamız gereken hareketleri otomatik hale getirerek hayatta kalabilmemiz için önemli bir etken oluşturacaktır.

Daha önemlisi ise nerede çöküp kapanarak tutunacağımızdır. Bunun için de hayat üçgeni dediğimiz boşlukların oluşabileceği dayanıklı büyük eşyaların yanını tercih etmek gerekmektedir. Çamaşır veya bulaşık makinaları bunun için uygun dayanıklı eşya olabilir.

DELİCİ VE KESİCİ ALETLER KAPALI YERDE TUTULMALI

Bu önlemlerin tamamı çocukların bulunduğu odalarda daha hassas şekilde uygulanmalıdır. Mümkün olduğunca bu odalarda hayat üçgeni oluşturabilecek sağlam büyük eşyaların da duvara sabitlenerek bulundurulmasına özen gösterilmelidir. Çocuklarımıza da sürekli eğitimler ve denemelerle deprem anında ne yapmaları gerektiği konusunda davranış değişikliği ve bilinç oluşturulmalıdır.” tavsiyesinde bulundu.

KAÇMAYA ÇALIŞMAK ÇOK TEHLİKELİ

Panik, insanların yapmaması gereken davranışlarda bulunmasına yol açar. Camdan veya balkondan atlamak, deprem anında evde kalarak güvenli bir büyük eşyanın yanında çök kapan tutun davranışından çok çok daha fazla tehlikelidir. Yapılmaması gereken davranışların başında camlardan veya balkonlardan atlamak bulunmaktadır. Aynı şekilde binaların depreme en dayanıksız olan yerleri genelde merdivenlerdir, çökme riskinin en çok olduğu yerler buralardır. Dolayısıyla merdivenlere yönelmek, bir an önce dışarıya çıkma isteği, hatta asansörleri kullanmaya yeltenmek de çok yanlış davranışların başında gelmektedir. Depremde soğukkanlı olarak, daha önce yapmış olduğumuz tatbikatlarda elde ettiğimiz bilgilerle ve depremlere hazırlıklı olmak ile hayatta kalma şansımız arttırırız.”

ANKA