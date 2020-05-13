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  3. 13 Mayıs 2020 21:22

Vali açıkladı: O ilde bugün koronavirüs vakası yok

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yaptığı paylaşımda, Ordu'da bugün pozitif vaka sayısının bulunmadığını bildirerek vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

Vali açıkladı: O ilde bugün koronavirüs vakası yok
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Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve çocuklarımıza belli saatler için izin verilmesine müteakip salgın tamamen bitmişçesine bir yoğunluk olduğuna şahit olduk. Bu durum kazanımlarımızı ve fedakarlığımızı da anlamsızlaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, salgının tekrar yayılmaması için mutlaka maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Hijyene ve işimiz bittiğinde evimize dönmeye dikkat etmek gerekiyor. Bugün pozitif vaka sayımız bulunmuyor. Size hep böyle güzel haberler vermek kurallara uymaktan geçiyor. Biz size inanıyoruz."

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