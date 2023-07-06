Valilik açıkladı: Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis Valiliği, Hizan ilçesinde 10 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 21.00 itibariyle kaldırıldığını duyurdu.

Hizan ilçesine bağlı 10 köy ve bağlı mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi üzerine 2 Temmuz'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, saat 21.00 itibari ile kaldırıldı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bitlis İli Hizan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 02 Temmuz 2023 Pazar günü saat 21.00’den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 06 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 21.00’dan itibaren kaldırılmıştır." denildi.