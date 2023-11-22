Valilik duyurdu: O ilde eğitime 2 gün ara verildi

Zonguldak Valiliği kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen Kdz. Ereğli ilçesindeki bazı okullarda eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesini şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına vurdu. İlçede birçok noktada tahribat meydana geldi. Aldığı hasar nedeniyle afet bölgesi ilan edilen ilçede bazı okullarda eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Konuya ilişkin duyuru Zonguldak Valiliği tarafından yapıldı.

FIRTINA VE KUVVETLİ YAĞIŞIN VURDUĞU İLÇEDE EĞİTİM ÖĞRETİME 2 GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİ

Zonguldak Valiliği kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen Kdz. Ereğli ilçesindeki bazı okullarda eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

6 OKULDA EĞİTİM ÖĞRETİME ARA VERİLDİ! VALİLİK LİSTEYİ DUYURDU

Zonguldak Valiliği tarafından "önemli duyuru" notuyla paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Zonguldak Valiliği: ÖNEMLİ DUYURU!

Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen Kdz. Ereğli ilçesindeki;

-Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Gülüç Emin Ayhan Ortaokulu

-Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu

-Bahçelievler İlkokulu

-Kavaklık İlkokulu’nda eğitim öğretime 23 Kasım 2023 Perşembe ve 24 Kasım 2023 Cuma günü iki (2) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.