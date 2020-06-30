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  3. 30 Haziran 2020 18:48

Van Valiliği açıkladı: ''5 kişinin cesedine ulaşıldı''

Van'da 3 gün önce göle açılan teknenin kaybolması ile ilgili Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Van Gölü'ndeki kayıp tekneyi aramada yabancı uyruklu beş kişinin cesedine ulaşıldı" ifadelerine yer verildi.

Van Valiliği açıkladı: ''5 kişinin cesedine ulaşıldı''
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Van'da, 3 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden 27 Haziran Cumartesi saat 22.00 sularında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan 2 kişiden uzun süre haber alınamaması üzerine kayıp ihbarının yapıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca havadan ve karadan tüm imkanların seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatıldığı bildirilen açıklamada, söz konusu çalışmalar sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgede havadan ve gölden arama çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü devam ettiği vurgulandı.

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