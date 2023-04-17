Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van yeni güne 4 büyüklüğünde bir depremin sarsıntısıyla uyandı. Çaldıran ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD, merkez üssü Van, Çaldıran olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sabah saat 07.07'de meydana gelen deprem 7 km derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin derinliği 4.7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Çaldıran (Van)
Tarih:2023-04-17
Saat:07:07:18 TSİ
Enlem:39.198 N
Boylam:43.848 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/GemplMnyEU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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