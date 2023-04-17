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Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Van'da 4 büyüklüğünde deprem
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Van yeni güne 4 büyüklüğünde bir depremin sarsıntısıyla uyandı. Çaldıran ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD, merkez üssü Van, Çaldıran olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sabah saat 07.07'de meydana gelen deprem 7 km derinlikte gerçekleşti. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin derinliği 4.7 kilometre olarak ölçüldü.

 

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