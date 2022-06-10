Van'da 4,4 ve 3,8 büyüklüğünde deprem

Türkiye yeni güne de depremle başladı. Van'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.07'de ise 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre saat 09.02'de Van'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olarak açıklanırken, deprem 6,95 km derinlikte meydana geldi.





AFAD'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Van. Tuşba ilçesinde meydana gelen deprem sonrası alınan ilk bilgilere göre, can ve mal kaybının olmadığı bildirilmiş olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

İlk depremin ardından saat 09:07'de yine merkez üssü Tuşba olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 16.45 km...