Van'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralandı
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Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 3 askerin yaralandığı belirtildi.
Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Van-Gürpınar kara yolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde meydana geldi. ‘Kirpi’ aracının bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı. Bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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