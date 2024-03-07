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Van'da deprem

Van'da deprem
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AFAD verilerine göre, Van'ın Erciş ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Van'ın Erciş ilçesinde saat 15.49 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 10.3 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Etiketler Van deprem
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