Van'da korkutan patlama

Van'ın Erciş İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Taşkapı Mahallesi'nde üzeri kapalı jeotermal kaynakta patlama meydana geldi.

Patlama sonucu çevreye buhar ve sıcak su yayılırken, vatandaşlar kısa süre tedirginlik yaşadı.

Muhtar Ayhan Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, jeotermal kaynağın bulunduğu kuyudan yoğun buhar çıktığını belirterek, yetkililerin bölgede inceleme yapmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden İhsan Koçak da Erciş'in deprem bölgesinde olmasından dolayı patlama sesi duyduktan sonra hemen dışarı çıktıklarını anlattı.

"Patlama basıncın etkisiyle gerçekleşmiş"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Aydın, bölgede nisan ayı içinde ciddi bir sismik aktivite olmadığını söyledi.

Aydın, tüm jeotermal kuyularda akışkanın yüzeye çıkarılması amacıyla kuyuya boru indirildiğini, ancak kullanılmayan kuyuların üstünün, beton ve benzeri malzemelerle kapatıldığını belirtti.

Bu kuyuların kapatılmasının, derinden gelen akışkanın kuyu içinde zamanla sıkışmasına neden olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Çünkü derinlerdeki jeotermal akışkanlar yüksek basınçla yüzeye çıkmaktadır. Bununla birlikte yüksek iyon içeriğine sahip jeotermal akışkanlar, zamanla kuyu içindeki borularda aşınmaya sebep olabilmektedir. Olay, üzeri kapatılan bir kuyuda meydana gelmiş. Aşınma sonucu kuyudaki boru incelmiş, basıncın etkisiyle de söz konusu patlamanın gerçekleştiğini düşünüyorum. Olayın gerçekleştiği bölgede 1988-2000 yıllarında MTA tarafından açılan üç jeotermal sondaj kuyusu bulunuyor. Bahsedilen patlama ve sonrasında gerçekleşen sıcak su boşalımı bu kuyulardan sadece biri etrafında gözlenmiştir."