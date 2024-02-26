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Van'da minibüsün üzerine çığ düştü: Ölü ve yaralılar var

Van'da minibüsün üzerine çığ düştü: Ölü ve yaralılar var
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Van-Hakkari karayoluna düşen çığın sürüklediği yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesine akşam saatlerinde çığ düştü. Yolda seyir halindeki yolcu minibüsü, kar yığınlarıyla sürüklenerek şarampole yuvarlandı.

 Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı. Yaralılar bölge sevk edilen arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları bölgeden alınarak ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AFAD'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

AFAD'tan kaza ile ilgili açıklama geldi. AFAD, "Van’ın Başkale ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştü, 12 kişi kurtarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Etiketler Van hakkari çığ
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