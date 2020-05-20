Varlık Fonu'ndan sermaye artırım açıklaması!

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"11 Mayıs’ta yaptığımız açıklamada duyurduğumuz T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun çekirdek sermayelerinin 21 milyar TL artırılması süreci tamamlanmıştır.

Finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonumuz doğrultusunda kamu bankalarımızın sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu işlem sonucunda Türkiye Halk Bankası AŞ’deki ortaklık payımız yüzde 75,29 ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’daki payımız ise yüzde 35,99 olmuştur. T.C. Ziraat Bankası AŞ hisselerinin tamamı hali hazırda TVF bünyesinde bulunmaktadır.

Finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu bankalarımızın COVID-19 sürecinde desteklenmesi amacıyla yapılan işleme ilişkin detaylar Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun yaptığı Özel Durum Açıklamaları’nda yer almaktadır."