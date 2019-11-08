Vatandaş dışarıda aç: Meclis'in keyfi yerinde

7 Meclis lokantasına bir yenisi daha ekleniyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme gelen yeni lokanta yapımını eleştiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Meclis'in “tabur binası” diye anılan bir lokantasının yıkılıp otopark yapıldığını şimdi ise yeniden lokanta yapıldığını söyledi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, 2020 yılının bütçesini görüşüyor. Görüşmelerin ikinci gününde yapılan TBMM bütçesi sunumunda, önceki yıl 1 milyar 816 milyon olan bütçenin 1 milyar 747 milyon 789 bin lira olduğu belirtildi. Meclis bütçesindeki bu azalma tasarruf tedbirleri olarak belirtilse de sebebinin Millî Saraylar İdaresi Başkanlığına devredilen 868 personelin giderleri ve yeni halkla ilişkiler binasıyla ilgili ödeneğinin 2020 yılı bütçe teklifinde yer almaması olduğu kaydedildi. 2020 yılı Meclis bütçesinde yer alan harcamalar arasında ise yeni lokanta yapımı dikkat çekti.

MECLİS KAMPSÜNDE 7 LOKANTA BULUNUYOR

Evrensel'de yer alan habere göre, Meclis kampüsünde milletvekilleri, personel ve ziyaretçilerin kullanımına açık toplam 7 lokanta bulunuyor. Yeni yapılacak 550 kişi kapasiteli bahçe restorant binası ile birlikte Meclisin 8. lokantası olacak. Bütçeden 10 milyon TL ayrılan lokanta binasının yapım işi 22 Eylül 2019 tarihinde ihaleye çıktı.

'KOMİSYON ADI GİBİ PLANLI OLMALI'

Yeni lokanta binası yapımına tepki gösteren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yerleşke içinde yıkılan binaları anımsattı. Çakırözer, “Bizim bir binamız vardı, çok da güzel bir binaydı. Halka İlişkiler Binası’nı keşke yıkmasaydınız, keşke bu planlamalar o zaman düşünülseydi. Yani yık, yeniden yap. Bu komisyonun adı Plan ve Bütçe Komisyonu. Daha planlı hareket edilmesi gerekir. Hele Meclis’in kendi işleri ile ilgili” diye konuştu.

SÜRGÜN HAYAT YAŞAR GİBİ

Çakırözer, Meclis Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığının Meclis’in dışında kiralık bir binada hizmet eder noktaya geldiğini anlattı:

“Müşavirlere oda açmak için Meclis TV, sivil savunma biriminin olduğu yere taşındı. Sivil Savunma birimi Destek Hizmetlerinin olduğu yere taşındı. Sonra da Destek Hizmetler Dış İlişkilerin olduğu yere taşındı. Dış İlişkiler de kampüsün dışına itildi, gerçekten dışarıdan işleri yürüten bir birim hâline geldi. Buraya yabancı misafirler geldiğinde Dış İlişkiler biriminden de değerli uzmanlarımız, yöneticilerimiz koşa koşa buraya geliyorlar. Sanki dış heyet gelir gibi Dış İlişkiler birimi de gelmek zorunda kalıyor. Halkla ilişkiler binasını keşke yıkmasaydınız. Dış İlişkiler birimi ve belki diğer birimler de Meclisin dışında böyle sürgün hayat yaşar gibi bir noktada olmasaydı.”

YIKIP OTOPARK YAPTILAR, ŞİMDİ DE RESTARUANT

Yeni restoran binası yapım işi için 2020 bütçesinden 10 milyon TL ödenek ayrıldığını belirten Çakırözer, Meclis'in “tabur binası” diye anılan bir lokantasının yıkılıp otopark yapıldığını şimdi ise yeniden lokanta yapıldığını söyledi.