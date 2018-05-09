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  3. 09 Mayıs 2018 20:33

Vatandaşa zor anlar yaşattı Nereye kaçacağını şaşırdılar

Taksim'de yüzlerce arı başka bir bir binanın pervazına ve ağaçta toplandı.

Vatandaşa zor anlar yaşattı Nereye kaçacağını şaşırdılar
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Taksim'de yüzlerce arı sokaktan geçenlere zor anlar yaşattı.

Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Tel Sokak'ta bir binanın çatısındaki kovanlardan çıkan arılar başka bir binanın pervazına ve ağacta toplandı.  Arılar zaman zaman sokakta uçuşarak çevredekilere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sokaktakiler arılardan korunmak için giysilerini başlarına geçirdi. Bir süre sokakta uçuşan arılar daha sonra aracılık yapan Okan Bakır tarafından toplandı.

Evinin çatısına yerleştirdiği kovanlarda hobi olarak arıcılık yapan Okan Bakır, "Bunlar kışın yumurtlamaya başlıyorlar, yaza doğru ise yavruları oluyor. Arılar yavru arıları bıraktıkları zaman başka yerlere gidiyorlar.  Bu arılar bize ait, açıkçası doğaya ait. Kendimize yapıyoruz bu balı. Sadece isteyenler oluyor onlara ikram ediyoruz" diye konuştu.

DHA

sokak , beyoğlu , arı , taksim
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