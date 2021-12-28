Vedat Milor'dan Hülya Avşar'a gönderme: Ünlü bir sanatçı olsaydınız ve zor günlerde...

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter'da yaptığı anket ile 'Gerekirse simit yiyeceğiz ama bu zor günleri atlatacağız' diyen Hülya Avşar'a gönderme yaptı.

Sık sık sosyal medya hesabından anketler yapan gastronomi yazarı Vedat Milor, bu kez şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar’ın gündem olan “simit” açıklamasının ardından yeni bir anket açtı. Milor, takipçilerine, “Düşünsel deney: Ünlü bir sanatçı olsaydınız ve zor günlerde aşağıdaki simitlerden birini yemeniz gerekseydi, hangisini yerdiniz?” diye sordu.

Milor’un yanıtları arasında “Ankara simidi”, “İzmir gevreği” ve “Kel simit (Kastamonu/Rize)” şıkları yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Hülya Avşar, bir magazin muhabirine yaşanan son ekonomik gelişmeleri değerlendirmiş ve "Gerekirse simit yeriz ve bu zor günleri atlatırız" demişti. Hülya Avşar'ın bu açıklamasına çok sayıda kişi tepki göstermişti. Ancak Avşar, sözlerinden geri adım atmamış ve yaptığı ikinci açıklamada, şunları söylemişti:

Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de “Simit”e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı. Hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim. Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki” Gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız.”