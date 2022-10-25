Villayı mülteci kampına çevirmişler! 28 kaçak yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polisin bir villaya düzenlediği operasyonlarda 28 kaçak göçmen yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organizatörlerin kaçak göçmenler için villa kiraladıkları istihbaratına ulaştı. Yapılan saha çalışmalarında, bir akaryakıt istasyonundan 1400 liranın üzerinde bisküvi, meyve suyu ve çikolata alan iki kişi takibe alındı. 2 kişinin Armutalan Mahallesi'ndeki villaya girdikleri tespit edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde villada yapılan aramada Suriye ve Filistin uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Polisin ifadesine başvurduğu ev sahibi N.L., "Villayı emlakçı T.T.'nin yanında çalışan S.A.B. aracılığı ile S.T.Ö.'ye kiraladım. S.T.Ö., şirketine bağlı kaptanlarının konaklamaları için bu villayı kiraladığını söyledi" dedi.

N.L.'nin ifadesinden yola çıkan polis, S.T.Ö. ve eşi D.Ö.'yü gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T.Ö. tutuklandı, suça yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen eşi D.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yapılan araştırmada organizatörlerin taktik değiştirerek, otel ve apartlar yerine kiraladıkları villalarda göçmenleri sakladıkları ortaya çıktı.

DHA