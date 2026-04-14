X'e erişim sorunu: Akış yüklenmiyor!

Elon Musk'ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X'e erişim problemleri yaşanıyor.

Sosyal medya devi X, bugün teknik bir aksaklıkla karşı karşıya kaldı. Hem mobil uygulama hem de web sürümü üzerinden platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar, ana sayfa akışının yüklenmediğini ve yeni paylaşımların görünmediğini bildirdi.

X'e giriş yapmak isteyen pek çok kişi, , “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene” uyarısıyla karşılaştı. Kullanıcı raporları ve dijital kesinti takip sitelerinden gelen veriler, sorunun tek bir noktada değil, bölgesel dalgalanmalar şeklinde yaşandığını gösterdi. Platformun tamamen çökmediği ancak sunucu kaynaklı anlık kopmaların yaşandığı değerlendiriliyor.

Erişim sorununun kaynağına dair henüz X yönetiminden resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

