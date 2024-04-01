Yabancı basında yerel seçim manşetleri: ''Eşi benzeri görülmemiş yenilgi''

Türkiye'de CHP'nin yıllar sonra gelen büyük zaferiyle sonuçlanan yerel seçimler yabancı basında da geniş yer buldu. Manşetler CHP'yi ve adaylarını alkışlarken, AK Parti iktidarı ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın büyük bir yenilgi aldığını yazdı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP yıllar sonra Türkiye'nin birinci partisi olurken, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında CHP, toplamda 16 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,43’lük bir oy oranına ulaştı.

CHP, 2024 yerel seçimlerinde ise büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 336 ve belde belediyelerinden 46 olmak üzere toplamda 417 belediye başkanlığı kazandı.

CHP'nin bu büyük başarısı yabancı medyada da manşetlere çıkarken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarının büyük bir darbe aldığı ifade edildi.

Al Jazeera

Katar merkezli Al Jazeera, "Türkiye yerel seçimleri: Muhalefet, Erdoğan'a darbe olarak büyükşehirleri kazandı" başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.

CHP'nin İstanbul ve Ankara'da yeniden kazanmasına dikkat çekilen haberde "Ana muhalefet partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) yirmi yılı aşkın bir sürenin en büyük yenilgisini yaşattı" dendi.

AP News

AP News, yerel seçimleri "Türkiye'de Erdoğan'ı gerileten muhalefet yerel seçimlerde büyük kazanımlar elde etti" başlığıyla taşıdı ve "Muhalefet büyükşehirlerin kontrolünü yeniden ele geçirmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı" dendi.

BBC

İngiliz BBC ise "Muhalefet tarihi zaferiyle Erdoğan'ı şaşkına çevirdi" başlıklı haberinde Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından büyükşehirleri de kazanmayı hedeflediği ifade edildi. Ayrıca Erdoğan'ın büyüyüp belediye başkanlığı yaptığı İstanbul'u kaybetmesi vurgulandı.

Bloomberg

Bloomberg ise seçim atmosferindeki ekonomik durumun altını çizdi. "Ekonomideki sıkıntıların baskısı altındaki seçmenler Türkiye Cumhurbaşkanı'nı cezalandırdı. Erdoğan'ın iktidar partisine destek rekor düzeyde düşük" ifadelerinin yer aldığı haberde şöyle dendi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yirmi yılı aşkın bir süre önce iktidara gelmesinden bu yana en yüksek borçlanma maliyetleri ve yüksek enflasyon ortamında ana muhalefet partisi karşısında sandıkta eşi benzeri görülmemiş bir yenilgi aldı."

Reuters

İngiliz Reuters, Türkiye'nin seçim sonuçlarını "Türkiye'nin yeniden canlanan muhalefeti çok önemli yerel seçimlerde Erdoğan'ı devirdi" başlığıyla servis etti.

Haberde "Pazar günü Türkiye genelinde yapılan yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisi en büyük seçim darbesini alırken muhalefetin siyasi bir güç olduğu yeniden ortaya çıktı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanının baş rakibi olarak güçlendi" ifadelerine yer verildi.

Wall Street Journal

ABD’li gazete Wall Street Journal, “İstanbul’un kontrolünü ele geçirmek, Erdoğan’ın iktidarını zayıflatma çabalarını sürdüren muhalefet partisini güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.Haberde, “Anadolu Ajansı’nın ilk sonuçlarına göre, ülke genelinde açılan sandıkların yarısından fazlasında, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 25 ilde aldığı oy oranına karşılık, muhalefet partisi CHP 35 ilde birinci gelerek toplam oyların büyük kısmını aldı. Yerel seçimler sırasında çeşitli kampanyalara danışmanlık yapan Ankara merkezli danışmanlık şirketi Sanda Global’in başkanı Selim Sazak, “Son çeyrek yüzyılın en belirleyici muhalefet zaferiyle karşı karşıyayız” dedi” denildi.