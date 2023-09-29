Yabancı öğrenciye ''kardeş'' indirimi!

Resmi Gazete’de yayınlanan üniversitelerde öğrenci ücretlerinin katkı paylarına ilişkin karara göre, Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilere yüzde 25 ‘kardeş’ indirimi yapıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla yabancı öğrencilerin katkı paylarında ‘kardeş’ indirimine gidildiği görüldü. Bu karara göre yabancı uyruklu öğrencilere % 25 den az olmamak üzere 'kardeş indirimi' sağlandı.

Yayınlanan bu karara göre; ‘‘Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak yabancı uyruklu öğrencilerden ailesi ve kendisi Türkiye’de ikamet izni almış olanlardan; aynı aileye mensup birden fazla öğrencinin devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam etmesi durumunda bu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretlerine, yüzde 25’ten az olmamak üzere ilgili yükseköğretim kurumları tarafından indirim yapılır’’ denildi.

Derin ekonomik kriz ve yoksulluk ile mücadele eden Türk öğrenciler ve aileleri ise katkı payı indirimlerinden yararlandırılmadı. Barınma, temel gıdaya erişim ve giyim gibi en temel ihtiyaçları bile karşılamada zorluk çeken Türk öğrencilerin bu indirimlerden yararlandırılmaması tepkilere neden oldu.

ÜMİT ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu karara tepki gösterdi.

Özdağ paylaşımında ‘‘Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete de yayımlanan öğrenim ücretleri katkı payları kararında, yabancı uyruklu öğrencilere % 25 den az olmamak üzere kardeş indirimi sağladı. Peki, bu karardan Türk öğrenciler faydalanabiliyor mu? Tabii ki hayır. Türk Gençleri kendi yurdunda ikinci sınıf insan muamelesi görmeye devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.