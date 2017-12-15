''Yalancı'' güneşe aldırmayın... Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, hafta sonu güneyli rüzgar ile artacak hava sıcaklığının, pazartesi gününden itibaren yağış ile hissedilir derecede azalacağı bildirildi. İstanbul'da havanın cumartesi günü parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı geçeceği, pazar günü öğle saatlerinde yağışların etkisini artıracağı ve kuvvetli olacağı (20-40 kiliometre/metrekare) tahmin ediliyor.



Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu kuvvetli güneyli rüzgarlar ile daha da artacak.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklar, pazar günü öğleden sonra Marmara Bölgesi'nde, hafta başından itibaren ise kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6-10 derece) azalacak. Sıcaklıklar, gelecek hafta mevsim normalleri civarına inecek.

Rüzgarın bu gece yarısından başlayarak, cumartesi ve pazar günü öğleden sonraya kadar Marmara ile Ege'de güneybatı yönlerden kuvvetli (lodos) ve yer yer fırtına şeklinde (50-75 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazar günü öğle saatlerinde itibaren karayele dönmesiyle etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yarın kıyı Ege'nin, akşam saatlerinden itibaren ise batı bölgelerinin yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

PAZAR GÜNÜ YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK



Türkiye'nin pazar günü batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının yağışlı geçmesi, yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın, Marmara'nın batısı ile İstanbul, İzmir ve Manisa çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kuvvetli olması bekleniyor.

Pazartesi günü kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinin salı günü parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçmesi öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin çarşamba günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın perşembe günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra cuma günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA PARÇALI BULUTLU

İstanbul'da havanın cumartesi günü parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı geçeceği, pazar günü öğle saatlerinde yağışların etkisini artıracağı ve kuvvetli olacağı (20-40 kiliometre/metrekare) tahmin ediliyor.

Rüzgarın cumartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği, pazar günü öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlere dönerek etkisini azaltacağı bekleniyor.

Yağışlı sistem ile rüzgarın pazar günü öğleden sonra kuzeyli yönlere dönmesiyle hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı ve gelecek hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Ankara'da hafta sonu önemli bir yağış beklenmiyor. Cumartesiyi pazara bağlayan gece hafif sağanak, pazartesi günü ise yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Hafta sonu güneyli rüzgarla artacak hava sıcaklığının, pazartesi gününden itibaren yağışla birlikte hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.