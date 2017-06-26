''Yaralı'' diye ambulansa verip kaçtılar

Elazığ’da başından aldığı kurşun yarasıyla ölen 38 yaşındaki Nedet Avcı’yı, ihbar üzerine gelen 112 sağlık görevlilerine yaralı diye teslim edenler ardından kayıplara karıştı.

Elazığ’da gece yarısı 112’ye telefonla yapılan, "Gülmez Mezarlığı’nda biri vuruldu" ihbarını değerlendiren sağlık ekipleri, olay yerine hareket etti. Sağlık ekibi Gülmez Mezarlığı’na doğru giderken, yolda karşı yönden gelen araçla gelenler tarafından durduruldu.

Daha sonra yaralı diye Nedet Avcı’yı sağlık görevlilerine teslim edenler, ardından araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Alnından vurularak öldürüldüğü belirlenen Avcı’nın cesedi Fırat Üniversitesi Hastane morguna kaldırıldı.

Ölenin kimliği belirleyen polis, cesedi getiren ve cinayeti işleyenleri belirlemek için soruşturma başlattı.