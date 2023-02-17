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Yargıtay'dan AFAD'a 1.4 milyon TL bağış

Yargıtay'dan AFAD'a 1.4 milyon TL bağış
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Yargıtay Başkanlığı'nca deprem bölgesi için toplanan 1.4 milyon TL AFAD'a aktarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için yurt genelinde yardım kampanyaları başlatıldı. Yargıtay Başkanlığı tarafından da nakdi yardım kampanyası yürütüldü. Vakıfbank Yargıtay Şubesi nezdinde açılan 'Deprem Yardım Hesabı'nda 1 milyon 400 bin TL toplandı. Bağış, AFAD'ın hesabına aktarıldı. 

DHA

Etiketler yargıtay bağış afad depremzede
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