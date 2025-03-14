Yatırım için arsa, tarla alanlar dikkat: Hepsi ihaleye çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye genelinde boş tutulan tüm tarım arazilerini tapu sahiplerinin rızası olmaksızın ihaleyle kiraya vermeye hazırlanıyor. Tüm tapu sahiplerinin 180 gün içerisinde başvuru yapması gerekiyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile 2 yıl boyunca ekim veya kiralama işlemi yapılmayan tarım arazileri için tapu sahiplerine tanıdığı sürede son 180 gün kaldı.

Düzenlemeyle birlikte 2 tarım sezonunda da üst üste ekim yapılmayan tüm araziler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın oluşturduğu ekipler tarafından tespit edildikten sonra arazinin vasfı ve kiralanan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk olarak kiraya verilecek.

Üstelik bu kiralama sürecinde tapu sahiplerinden de bir onay alınmayacak.

İki yıl ve üzeri sürelerde arazisinde ekim yapmayan tapu sahipleri, sahip oldukları arazinin üçüncül kişi ve kurumlara kiralanmaması için Bakanlığa yapacağı başvuruda taahhütte bulunacak.

Herhangi bir başvuruda bulunmayan ve belirlenen şartları sağlayan araziler ise il ve ilçe müdürlükleri tarafından mahalle muhtarlıklarının ilan tahtalarında, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek.

Daha önce düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bu değişikliğin, vatandaşlardan gelen "Atıl tarım arazileri ekilsin, boş arazi kalmasın" taleplerinin ardından uygulamaya alındığını belirtmişti.

Satın alınan, devredilen veya mirasla elde edilen arsalar kapsam dışı

Yeni düzenleme, satın alma veya devir yoluyla elde edilen tarlaları kapsamayacak. Uygulama yalnızca miras yoluyla elde edilen arazileri kapsayacak. Gizligider, miras yoluyla elde edilen tarla ve arazilerin işlenmemesi halinde, bu toprakların devlete kiraya verileceğini belirtti.

Ayrıca, bu kiralama işleminin dijital ortamda yapılacağını ve kiralanan arazilerden elde edilen gelirlerin, tarla sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

Kiraya verilecek arazilerin ücret tarifesi ise çevredeki benzer özelliklere sahip arazilerin kira bedellerine göre belirlenecek. Bakanlık, kiralanacak tarım arazisinin rayiç kira bedelini tespit etmek için en az üç emsal arazi seçileceğini açıkladı. Emsal olarak kullanılacak arazilerin belirlenmesinde, akrabalar ve hissedarlar arasındaki kiralamaların piyasa koşullarını temsil etme kabiliyeti göz önünde bulundurulacak.

Bakan Yumaklı: "2 sene boyunca araziyi boş tutmak kimsenin hakkı değil"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarım arazileri ile ilgili açıklama yaptı. Bakanın yaptığı açıklamada, miras dâhil herhangi bir sebeple iki sene boyunca araziyi boş tutmak kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

Bakan Yumaklı, tarım arazileri ile ilgili yaptığı açıklamada 5 Nisan 2025 itibariyle boş bırakılan arazilerin tespiti yapılacağını söyledi. Yumaklı devamında “Köy halkı öncelikli olacak şekilde, elektronik ihaleyle ve muhammen bedeliyle bir yıllığına kiralanacak ve kira bedeli arazi sahiplerinin hesabına aktarılacak. Bu tür arazilerin, toplam arazinin yüzde 10’undan fazla olduğunu biliyoruz. Bu toprak niye boş kalsın? Komisyonlarımız çalışıyor” diye konuştu.