  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sadece 180 gün kaldı... Başvurmayanlar tapudaki hakkını kaybedecek!

Yatırım için arsa, tarla alanlar dikkat: Hepsi ihaleye çıkıyor

Yatırım için arsa, tarla alanlar dikkat: Hepsi ihaleye çıkıyor
Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye genelinde boş tutulan tüm tarım arazilerini tapu sahiplerinin rızası olmaksızın ihaleyle kiraya vermeye hazırlanıyor. Tüm tapu sahiplerinin 180 gün içerisinde başvuru yapması gerekiyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile 2 yıl boyunca ekim veya kiralama işlemi yapılmayan tarım arazileri için tapu sahiplerine tanıdığı sürede son 180 gün kaldı.

Düzenlemeyle birlikte 2 tarım sezonunda da üst üste ekim yapılmayan tüm araziler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın oluşturduğu ekipler tarafından tespit edildikten sonra arazinin vasfı ve kiralanan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk olarak kiraya verilecek. 

Üstelik bu kiralama sürecinde tapu sahiplerinden de bir onay alınmayacak.

İki yıl ve üzeri sürelerde arazisinde ekim yapmayan tapu sahipleri, sahip oldukları arazinin üçüncül kişi ve kurumlara kiralanmaması için Bakanlığa yapacağı başvuruda taahhütte bulunacak. 

Herhangi bir başvuruda bulunmayan ve belirlenen şartları sağlayan araziler ise il ve ilçe müdürlükleri tarafından mahalle muhtarlıklarının ilan tahtalarında, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek. 

Daha önce düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bu değişikliğin, vatandaşlardan gelen "Atıl tarım arazileri ekilsin, boş arazi kalmasın" taleplerinin ardından uygulamaya alındığını belirtmişti.

Satın alınan, devredilen veya mirasla elde edilen arsalar kapsam dışı

Yeni düzenleme, satın alma veya devir yoluyla elde edilen tarlaları kapsamayacak. Uygulama yalnızca miras yoluyla elde edilen arazileri kapsayacak. Gizligider, miras yoluyla elde edilen tarla ve arazilerin işlenmemesi halinde, bu toprakların devlete kiraya verileceğini belirtti.

Ayrıca, bu kiralama işleminin dijital ortamda yapılacağını ve kiralanan arazilerden elde edilen gelirlerin, tarla sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

Kiraya verilecek arazilerin ücret tarifesi ise çevredeki benzer özelliklere sahip arazilerin kira bedellerine göre belirlenecek. Bakanlık, kiralanacak tarım arazisinin rayiç kira bedelini tespit etmek için en az üç emsal arazi seçileceğini açıkladı. Emsal olarak kullanılacak arazilerin belirlenmesinde, akrabalar ve hissedarlar arasındaki kiralamaların piyasa koşullarını temsil etme kabiliyeti göz önünde bulundurulacak.

 

Bakan Yumaklı: "2 sene boyunca araziyi boş tutmak kimsenin hakkı değil"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarım arazileri ile ilgili açıklama yaptı. Bakanın yaptığı açıklamada, miras dâhil herhangi bir sebeple iki sene boyunca araziyi boş tutmak kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

Bakan Yumaklı, tarım arazileri ile ilgili yaptığı açıklamada 5 Nisan 2025 itibariyle boş bırakılan arazilerin tespiti yapılacağını söyledi. Yumaklı devamında “Köy halkı öncelikli olacak şekilde, elektronik ihaleyle ve muhammen bedeliyle bir yıllığına kiralanacak ve kira bedeli arazi sahiplerinin hesabına aktarılacak. Bu tür arazilerin, toplam arazinin yüzde 10’undan fazla olduğunu biliyoruz. Bu toprak niye boş kalsın? Komisyonlarımız çalışıyor” diye konuştu.

 

Etiketler tarım arazisi tarla arazi tarım ve orman bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa elini öptürdü, tepkiler çığ oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa elini öptürdü, tepkiler çığ oldu Bodrum'da evinde ölü bulunan Türkiye'nin ünlü iş kadınının son mektubu ortaya çıktı Bodrum'da evinde ölü bulunan Türkiye'nin ünlü iş kadınının son mektubu ortaya çıktı AK Parti'den tepki çeken özelleştirme: 4 ilimizde 4 milyon vatandaş Amerika'nın müşterisi oldu! AK Parti'den tepki çeken özelleştirme: 4 ilimizde 4 milyon vatandaş Amerika'nın müşterisi oldu! Dev AVM'de 3 yaşındaki minik Elif'e köpek saldırısı kamerada! Dev AVM'de 3 yaşındaki minik Elif'e köpek saldırısı kamerada! Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Tam 110 yıl sonra bir ilki yaşayacağız! Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Tam 110 yıl sonra bir ilki yaşayacağız! Survivor'da izleyicinin gözünden kaçmayan hata! Fragman apar topar yayından kaldırıldı Survivor'da izleyicinin gözünden kaçmayan hata! Fragman apar topar yayından kaldırıldı Zam'aydın Türkiyem! Yeni gün yine akaryakıt fiyatlarına zamla başladı Zam'aydın Türkiyem! Yeni gün yine akaryakıt fiyatlarına zamla başladı ''Kankası''ndan Nükhet Duru'nun dans ederken gözüken iç çamaşırı için olay yorum ''Kankası''ndan Nükhet Duru'nun dans ederken gözüken iç çamaşırı için olay yorum Canlı yayına bağlanıp ''cadıyım'' dedi, elektrikler kesilince Hakan Ural'ın tepkisi bu oldu Canlı yayına bağlanıp ''cadıyım'' dedi, elektrikler kesilince Hakan Ural'ın tepkisi bu oldu Alkollü trafik canavarı ortalığı savaş alanına çevirdi; yaralılar var! Alkollü trafik canavarı ortalığı savaş alanına çevirdi; yaralılar var!
Ekrem İmamoğlu'nun diploması için ''uygun'' deyip, görevinden istifa eden dekan sessizliğini bozdu Ekrem İmamoğlu'nun diploması için ''uygun'' deyip, görevinden istifa eden dekan sessizliğini bozdu Futbolda 100 milyon Euro'luk transfer bombası patlıyor! Futbolda 100 milyon Euro'luk transfer bombası patlıyor! Bodrum'da ilginç anlar: Gelinliğiyle yola çıkıp ''Koca aranıyor, mümkünse zengin'' pankartı açtı Bodrum'da ilginç anlar: Gelinliğiyle yola çıkıp ''Koca aranıyor, mümkünse zengin'' pankartı açtı Fenerbahçe Avrupa'ya penaltılarda veda etti Fenerbahçe Avrupa'ya penaltılarda veda etti AK Parti döneminde işe alınmış... Yeni Akit yazarı Kenan Alpay belediye çalışanı çıktı! AK Parti döneminde işe alınmış... Yeni Akit yazarı Kenan Alpay belediye çalışanı çıktı! Jose Mourinho'dan maçın hakemine ve UEFA'ya Galatasaray imalı sert tepki Jose Mourinho'dan maçın hakemine ve UEFA'ya Galatasaray imalı sert tepki Yüzlerce suç kaydı ve 108 yıl hapis cezası varken aramızda dolaşıyormuş! Yüzlerce suç kaydı ve 108 yıl hapis cezası varken aramızda dolaşıyormuş! 2 günün keyfini çıkarın: Hafta sonu bahar, yeni haftada ise kış geliyor! 2 günün keyfini çıkarın: Hafta sonu bahar, yeni haftada ise kış geliyor! Kötü kokunun geldiği evde kahreden tespit Kötü kokunun geldiği evde kahreden tespit