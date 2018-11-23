Suudilerden Türk ürünlerine boykot çağrısı
Suudilerden Türk ürünlerine boykot çağrısı
Kredi kartlarında taksit sayısı yeniden değişiyor
Kredi kartlarında taksit sayısı yeniden değişiyor
Türk akaryakıt devi konkordato istedi
Türk akaryakıt devi konkordato istedi
BBP’de art arda istifa depremi !
BBP’de art arda istifa depremi !
Binlerce engelli memur alımı için tarih açıklandı
Binlerce engelli memur alımı için tarih açıklandı
Kriz yok ama kasa tam takır: Devletin kasası boşaldı !
Kriz yok ama kasa tam takır: Devletin kasası boşaldı !
Sakın bugün saat 18:45'te eşinizi, sevgilinizi aramayı unutmayın!
Sakın bugün saat 18:45'te eşinizi, sevgilinizi aramayı unutmayın!
Ünlü oyuncu yoğun bakımdan çıktı ! ''Ölmeden cenazemi yaşadım''
Ünlü oyuncu yoğun bakımdan çıktı ! ''Ölmeden cenazemi yaşadım''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Kasım 2018 16:44

Yavuz Sultan Selim'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı turuncu ışıklar yanacak

ICA, Birleşmiş Milletler tarafından on dokuz yıl önce ilan edilen “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”ne desteğini bu sene de sürdürüyor.

Yavuz Sultan Selim'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı turuncu ışıklar yanacak
A+ A-

Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet, tüm dünyada en yaygın görülen insan hakları ihlalleri arasında yer alıyor. Küresel ölçekte yapılan araştırmalar, her üç kadından birinin, yaşamları boyunca toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor.

Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin artırılmasının ve farkındalık yaratılmasının önemine inanan ICA, 24 Kasım Cumartesi - 26 Kasım Pazartesi tarihleri arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü turuncu ışıklarla aydınlatarak, kadına yönelik şiddete dikkat çekecek.  

Yavuz Sultan Selim Köprüsü,  2-8 Kasım tarihleri arasında lösemi hastalığına dikkat çekmek için turuncu, 20 Kasım’da ise Dünya Çocuk Hakları Günü için mavi ışıklarla aydınlatılmıştı.

yavuz sultan selim , yss
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM