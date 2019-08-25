Yeni göç dalgası tehlikesi: ''Ülke içini kana bulayacak olaylar olabilir''

Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan sorunlar Türkiye'yi ciddi anlamda etkilemeye başladı. CHP Genel Başkanı Başkoordinatörü ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İdlib'de sıkışan grubun içinde fazlaca terörist olduğuna dikkat çekti.

Toprak, "Masum bir göç olarak görmek doğru değil. Türkiye çok çok dikkatli olmalı. Ülke içini kana bulayacak olaylar olabilir. Sınırda çadırkent kurularak bunların içeriye geçişi kesinlikle engellenmeli. Bunların kimliklerinden göz taramalarına kadar biyometrik verileri alınmalı. Daha önce biyometrik veriler alınmadı. Bu bir hataydı. Çadırkentler, toplama merkezlerini oluşturmadan ülkenin içine dağılmasını engelleyemedik. Türkiye'nin içine girmeden çadırkentlerde barındırılmalı, bu da dünya ile paylaşılmalı. Bunların birçoğu da Avrupa ülkelerinden geldi. Avrupa ülkelerinin de vatandaşı. Bunu da unutmamalı. Göç olabilir hazırlıklı olmalıyız. Türkiye ile sorumluluk paylaşılmaz ise o zaman Türkiye'de gereğini yapar" dedi.

Yeniçağ'dan Fatih Erboz'un haberine göre; Toprak, iktidarın bu tehlikeyi görmemiş olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Erdoğan Toprak sözlerini şöyle sürdürdü: "Görüp de uyguladığı politikanın sonuçlarını da görmüyorlarsa buna çok üzülürüm. İdlib Türkiye'nin meselesi değil. Türkiye meselesi olarak İdlib'i sırtlanmak doğru bir şey değil. Rus Dışişleri Astana ve Soçi'de Türkiye verdiği sözlerini yerine getirmedi diyor. Nedir verilen sözler, oradaki silahlı unsurların elindeki ağır silahların alınması. Oradaki teröristlerin elindeki ağır silahların alınması neden Türkiye'nin meselesi olacak ki? Bu Türkiye'nin değil, dünyanın meselesi aynı zamanda."

Erdoğan Toprak, "Orada 200-300 bin kişilik yerde 3 milyon insan yaşıyor. Suriye toprak bütünlüğü diyor ve saldırıyor. Orada tabii ki, insani bir dram var. Onu kabul ediyorum. Bunu görmemek mümkün değil. Ancak Türkiye'nin de kaldırabileceği bir yük var. 4 milyon Suriyeli 1 milyon da diğer ülkelerden gelenler toplam 5 milyon sığınmacı var. Türkiye kaldıramayacağı bir yük almış durumda. İdlib'ten 3 milyon kişilik göç dalgası daha gelirse Türkiye kaldıramaz, bunu yönetim de kaldıramaz. Türkiye'nin huzurunu AKP iktidarı devleti yönetiyor diye bozma hakkı yok. Böyle bir hakkı kim veriyor bu iktidara?" dedi.

Türkiye'ye 3 milyonluk bir göçün olması durumunda 5 milyon da içerideki sığınmacı sayısıyla birlikte toplamda 8 milyona yakın insanın Türkiye'nin üzerinde olacağına işaret eden Toprak, "Bizim devletimizin başka ülkelerin vatandaşlarına adeta satılması demektir bu. Bir de böyle bakmak gerekiyor. Türk insanın mücadeleyle, dünyaya karşı verdiği büyük savaş ile kazandığı toprakları, emperyalist güçlerin yanında bu büyük mücadeleye karşı yer almış ülkelerin vatandaşlarına bu ülkeyi vermek anlamına gelecek uygulamalardan kaçınmak gerekir" diye konuştu.