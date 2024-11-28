''Yeniden değerleme oranı, enflasyonla mücadele ile çelişiyor''

2025 yılı Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete'de yayımlandı ve Emlak Vergisi'nden Çevre Temizlik Vergisi'ne, MTV'den, ehliyet, pasaport gibi değerli evrak harçlarına, araç muayene ücretinden Gelir Vergisi tarifesine, yurtdışı cep telefonlarının IMEI kaydından, yurtdışı çıkış harcına kadar tüm vergi, harç ve cezalara gelecek zam oranının yüzde 43,93 olduğu kesinleşti. Ancak bu yeniden değerleme oranı büyük tepki çekti.

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ekim ayı enflasyonu ile birlikte Emlak Vergisi'nden Çevre Temizlik Vergisi'ne, MTV'den, ehliyet, pasaport gibi değerli evrak harçlarına, araç muayene ücretinden Gelir Vergisi tarifesine, yurtdışı cep telefonlarının IMEI kaydından, yurtdışı çıkış harcına kadar tüm vergi, harç ve cezalara gelecek zammı belirleyen yeniden değerleme oranı da belli olmuştu.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir indirim kararı gelmedi.

Konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten geldi. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "2025 yılında trafik cezaları, ehliyet harcı, araç muayene ücreti, pasaport harcı, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı gibi ödemelerin yeniden değerleme oranında (% 43,93 oranında) otomatik olarak artacak olması, devlet eliyle fiyatlar genel seviyesinin artırılması anlamına gelmektedir. Bu durum, yüksek enflasyon döneminde, enflasyon ile mücadele ediliyor algısında, büyük bir çelişki yaratmaktadır. Bu tür ücret ve ödemelerin, mutlaka yeniden değerleme oranında artırılması mı gerekiyor? Vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirlilerin ekonomik açıdan zor bir ekonomik süreçten geçtiği bu dönemde, bir başka yöntem kullanılmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak, % 50 indirimli olarak uygulanmalıdır. Devlet, öncelikle çok kazanandan çok, az kazanandan az VERGİ almalıdır. Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz." dedi.