Yeniden tartışma konusu olan tarikatlar Meclis gündeminde

Verdiği araştırma önergesi ile, Mecliste komisyon kurulmasını isteyen CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Ensar Aytekin “Bir dönem birlikte yol yürüdükleri, devletteki her kademeye yerleştirdikleri cemaatin hain darbe girişimi sonucu gerçek yüzünü gören iktidarın, FETÖ’den boşalan koltukları, birçok cemaat ve tarikata hibe ettiği iddiaları her geçen gün gündeme gelmektedir. Bu iddiaların araştırılması Meclisimiz için asli görevdir” ifadelerini kullandı.

Ensar Aytekin konuşmasına şöyle başladı:

“15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında devletin genel işleyişinde dengeler değişmiş ve birtakım aksaklıklar ortaya çıkmıştır. FETÖ’den boşalan koltukların, birimlere göre yeni cemaat ve tarikatlara bırakıldığı iddiaları sıklıkla dillendirilmektedir. İddialara göre Sağlık bakanlığını başka tarikata, Eğitim Bakanlığını başka tarikata, Emniyeti başka tarikata bırakan iktidar, devletin dibini oymak isteyen ve FETO benzeri yapılanmalara girişen bu yapılara kulak kapatmakta, haklarındaki iddiaları görmezden gelmektedir.

Yıllarca kürsülerden, mikrofonlardan bu vuslat bitsin diyenler, Ankara’yı ve İstanbul’u parsel parsel yol arkadaşlığı yaptığı ve sonrasında terör örgütü ilan ettiği yapılara peşkeş çekenler, halen daha gerçek tehlikeyi görmemektedir. Türkiye’yi dini yapıların, cemaatlerin, vakıfların ve tarikatların eline bırakmayı Beka olarak adlandıran iktidar, devlet içerisinde bir şeytan büyütmektedir.”

"ZAMANINDA BİR BAKAN AKIL DIŞI BİR YOLA BAŞVURMUŞTUR"

Aytekin, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun kaleme aldığı Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan Metastaz kitabında anlatılan, FETÖ’den boşalan devlet kademelerine başta Menzil olmak üzere cemaat ve tarikatların yerleşmesine atıfta bulundu.

Küresel çapta yayılan bir organizasyonla halkın duygularını sömürenler; başta emniyet, ordu, yargı gibi devletin üç temel direğinde öbek öbek yayılan bu terör örgütüne izin verenler tehlikenin gerçek yüzünü 15 Temmuz günü görmüş ve halkımızın da desteği ile bu hain girişim bertaraf edilmiştir. Bundan sonra ise, devlet içerisinde hızlı bir temizliğe girişilmiştir. Ancak gelinen noktada FETÖ’den boşalan kadrolara bu sefer çeşitli tarikatlar girmiş, her bir bakanlık ayrı bir tarikatın eline bırakılmıştır. Öyle ki zamanında bir bakan, tıbben çözümünü bulamadığı ufak bir soruna ilişkin kerameti kendinden menkul bir sözde şeyhe ‘sorunun çözümü istihareye yatar mısınız’ gibi akıl dışı bir yola başvurmuştur.

Yine aynı şekilde basın yayın organlarında ve bazı gazetecilerin son zamanlarda yazdığı kitaplarda söz konusu iddialar gündeme getirilmiştir.

Yaşanan hain darbe girişimi sonrasında devlet içerisinde kökü temizlenmesi gereken cemaat ve tarikatların sırtının sıvazlanıyor olması yeni tehditleri de ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden, öylesi bir alçaklığa fırsat tanımadan, yeni bir alçak saldırıya hedef olmadan Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuyu boylu boyunca araştırması gerekmektedir. Bu önergeye verilecek destek ile, devlet içerisindeki illegal yapılanmaların da tam anlamıyla ortaya çıkarılması fırsatı elimizdedir."