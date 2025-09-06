  1. Anasayfa
  3. Yenidoğan Çetesi davasında 3 sanığa tahliye

Güncelleme:

Yenidoğan Çetesi davasında 3 hemşirenin tahliyesine karar verildi. Duruşma 23 Aralık tarihine ertelendi.

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 16 sanıktan 6'sı hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da katıldı. Duruşmada sanık avukatları dinlendi.

3 HEMŞİRENİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Avukat beyanları sonrası mahkeme heyeti ara karar için 2 saat ara verdi. Ara sonrası, Hemşire D.A., Hemşire T.T., Hemşire M.H.B. Adli Kontrol Şartlı ile tahliyesine karar verildi. Duruşma 23 Aralık tarihine ertelendi.

DHA

