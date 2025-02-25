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Yenidoğan Çetesi tahliyelerine itiraz edildi

Yenidoğan Çetesi tahliyelerine itiraz edildi
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Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada verilen 4 tahliye kararına itiraz edildi.

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada dün 4 tutuklu sanık tahliye edilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 sanığa yönelik verilen tahliye kararına itiraz edildi.

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davada dün ara karar açıklamıştı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Birinci Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu E.A., ambulans şoförü H.G., Esenyurt Reyap Hastanesi Medikal Muhasebecisi F.Ö. ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı S.Y.‘in tutuklulukta süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartı ile tahliyelerine karar vermişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 tutuklu sanığa yönelik verilen tahliye kararına itiraz edildi.

İHA

Etiketler yenidoğan çetesi yenidoğan tahliye itiraz
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