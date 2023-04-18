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Yer: Ankara... Tonlarca buğday boş araziye döküldü

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Ankara Polatlı'da 50 ton buğdayın boş araziye dökülmesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi’nde yaklaşık 50 ton buğdayın araziye döküldü. Kimin döktüğü bilinmeyen buğdayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yetkililer inceleme başlattı. Yapılan incelemeden sonra, Ticaret Bakanlığı da harekete geçti ve soruşturma başlatıldı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı Ticaret Borsası, polis ve jandarma ekipleri de buğdayın döküldüğü bölgede inceleme yaptı. Buğdayın neden döküldüğü araştırılırken, polis ekiplerince bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi devam ediyor.

İHA

Etiketler ankara polatlı boş arazi buğday
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